Já pensou ganhar R$ 10 mil e perder todo esse valor por não transferir o dinheiro? Isso é o que pode acontecer com um morador de Pato Branco, no sudoeste paranaense. Sorteado pelo Nota Paraná, ele recusou o prêmio de R$ 10 mil afirmando que não se lembra de ter feito o cadastro no programa. A informação foi revelada pela coordenadora da ação, Marta Gambini.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Marta explica que a equipe do Nota Paraná entrou em contato com o homem para contar que ele foi sorteado em fevereiro de 2023 e que a data de resgate do prêmio estava quase acabando.

De acordo com a coordenadora, o paranaense não tinha deixado o telefone para contato, apenas um e-mail corporativo. “Ele não deixou o telefone no cadastro, não resgatou o prêmio e nós tentamos contato com ele. Como ele informou o e-mail corporativo, nós conseguimos localizá-lo no trabalho dele”, explicou.

Ao conseguir falar com o sorteado, para a surpresa de todos, o homem disse que nunca fez o cadastro no programa. Com os dados em mãos, Marta confirmou que ele realizou a inscrição em 2020. “Mas ele continuou insistindo que ele não fez o cadastro e ele vai perder esse prêmio de R$ 10 mil porque ele nunca transferiu nenhum valor do programa Nota Paraná”, contou a coordenadora.

Assista ao vídeo completo:

Morador que recusou prêmio de R$ 10 mil já recebeu outros valores do Nota Paraná

A coordenadora do Nota Paraná revelou que além do prêmio de R$ 10 mil, o homem possui outros valores acumulados na conta.

Marta explicou que como o sorteado nunca resgatou nenhum prêmio, para fazer a retirada dos R$ 10 mil, ele precisaria, primeiro, solicitar a transferência de R$ 25. O problema é que o prazo é curto, pois ele teria que fazer essa retirada até a próxima terça-feira (06) e o prêmio expira no dia 9 de fevereiro.

“O programa Nota Paraná tem mais de oito anos e as pessoas ainda não acreditam que são contempladas. Ele nunca resgatou, ele tem um saldo muito bom. Então, morador de Pato Branco, você ganhou, sim, R$ 10 mil no Nota Paraná e o seu prêmio será cancelado” acrescentou Marta.

Mais pessoas podem perder R$ 10 mil em fevereiro

Na semana passada, a Secretaria da Fazenda informou que 12 prêmios no valor de R$ 10 mil vão expirar entre os meses de fevereiro e abril. Conforme as diretrizes do programa, os valores precisam ser resgatados dentro do prazo de um ano. Depois disso, eles são cancelados.

Somente em janeiro de 2024, já foram sete prêmios de R$ 10 mil cancelados. Além do morador de Pato Branco, no grupo que pode perder o dinheiro estão: dois ganhadores de Curitiba, dos bairros Taboão (final de CPF 009-68) e Ahú (229-64); uma de Almirante Tamandaré, bairro Tranqueira (169-25), um de Guarapuava, bairro Entre Rios (399-80), um de Nova Fátima, bairro Centro (389-46), um de Apucarana, bairro Centro (309-59) e um de Matelândia, bairro Vila Pinto (379-04).

