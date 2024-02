O governo do Paraná homologou, na última terça-feira (30), decretos de situação de emergência em Guaratuba e Matinhos, cidades do litoral do Paraná que foram impactadas pelas fortes chuvas da semana passada. Com os decretos de emergência, os municípios podem ter acesso a mais recursos do governo estadual para reconstrução de áreas e apoio às famílias por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap).

O volume de chuvas acumulado no litoral, em menos de uma semana, ultrapassou o esperado para o mês de janeiro, de acordo com o instituto meteorológico Simepar. O volume chegou a 519,2 milímetros em Guaratuba, entre os dias 20 e 25 de janeiro. A média prevista para o mês era de 386,4 milímetros. Em Matinhos, a precipitação acumulada foi de 355,2 mm e, em Pontal do Paraná, foi de 466,8 mm.

+Leia mais! “Dormimos secos e acordamos alagados”, desabafa morador do Litoral que perdeu tudo

O governo do Paraná informou que tem auxiliado a população afetada com equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar nestas cidades em situação de emergência. A Defesa Civil Estadual deu suporte de ajuda humanitária. Foram montados abrigos para atender as famílias e, aos poucos, os municípios retornam à normalidade.

A prefeitura de Guaratuba informou que, entre os dias 24 e 26 de janeiro, 82 pessoas passaram pelo abrigo municipal, e que desde então puderam retornar às residências. Equipes da Defesa Civil e bombeiros continuam trabalhando no monitoramento de morros e rios. A Secretaria de Obras vai fazer a manutenção das ruas no final de semana.

Nesta semana, 14 famílias de Matinhos que estavam acomodadas em abrigos também puderam retornar para casa após a diminuição das chuvas.

A orientação é que moradores e veranistas estejam atentos aos alertas emitidos pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que tem monitorado a situação do estado com informações dos órgãos de meteorologia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões