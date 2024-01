As fortes chuvas que atingem a região do Litoral do Paraná desde a última segunda-feira (22), seguem provocando problemas na vida dos moradores. Mais de 200 pessoas tiveram a rotina alterada e seguem fora de suas casas em abrigos ou mesmo em casas de amigos e familiares. Ruas alagadas, móveis perdidos e muito trabalho fazem parte da rotina de quem mora em regiões atingidas no litoral paranaense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 77 famílias foram removidas de áreas ilhadas em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba; 60 pessoas ficaram desabrigadas e ⁠outras ocorrências foram atendidas como duas quedas de árvores (Matinhos e Guaratuba); dois deslizamentos de terra em residência (Matinhos) e na PR-412 (Guaratuba), um desmoronamento estrutural de residência abandonada (Antonina).

Em Matinhos, nesta sexta-feira (26), Bruno Camargo, 27 anos, morador do Balneário Albatroz, em Matinhos, foi com a esposa buscar uma cesta básica no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Com a chuva, a família perdeu alimentos que estavam no armário e aparelhos eletrônicos.

“Dormimos secos e acordamos molhados. Foi a primeira vez que a água entrou em casa, prejudicou demais dessa vez e avançou a ponte aqui da Avenida do Canal”, comentou Bruno em um papo com a Tribuna nesta manhã.

A família teve que buscar a cesta básica que ganhou com a água acima dos joelhos.

Dicas dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de chuvas fortes, a população deve antecipar a saída das áreas de risco para local seguro. Os abrigos municipais continuam ativos para receber os afetados, e se possível, não realize manutenção em telhado, corte de árvore e outros serviços sem orientação e equipamentos especializados.

Previsão do tempo para Matinhos

Segundo o Simepar Matinhos segue com previsão de chuva para os próximos dias. Este final de semana, por exemplo, terá 16 mm de chuva acumulada. A temperatura máxima não passa dos 26ºC. E a semana que irá se iniciar promete chegar com mais chuva ainda, pelo menos é o que prevê o Simepar,

