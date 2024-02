A indignação de um leitor da Tribuna fez com que um possível crime ambiental fosse praticado no bairro Alto Boqueirão, em área muito próxima ao Zoológico de Curitiba. A mensagem encaminhada para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias (41 9683-9504) disparou o alerta e a nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A partir do nosso contato, uma equipe foi enviada até o local, na Rua João Miqueletto, para apurar a denúncia de que uma área grande de mata estava sendo destruída com o auxílio de um trator e motoserras. Os agentes chegaram ao local e confirmaram que muitas árvores foram derrubadas para a construção de uma rua interna.

Ao responsável pela área, localizado no terreno, foi solicitada autorização ambiental para o corte da vegetação. O documento, no entanto, não foi apresentado. A equipe então notificou o responsável para que compareça à SMMA para prestar esclarecimentos e apresentar documentos sobre a intervenção na área verde.

Foto: Colaboração

Faça como este leitor da Tribuna. Ao observar algum crime (ambiental ou não), constatar irregularidades em obras ou problemas pela cidade, entre em contato coma gente. O WhatsApp dos Caçadores de Notícias é: (41 9683-9504).

