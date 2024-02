“Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões

A Matrixcargo, empresa curitibana que usa Inteligência Artificial (IA) na gestão do transporte rodoviário de cargas, já movimentou mais de R$ 107 bilhões em mercadorias pelas rodovias do Brasil, contribuindo para um faturamento de R$ 3 milhões em 2023.

Por meio de sua tecnologia, a Matrixcargo já fez a gestão de mais de 295 mil viagens, das quais 65 mil foram otimizadas com algoritmos de IA, que levam em consideração as regras de cada negócio. No portfólio, há empresas como Mercado Livre, Tetra Pak, Covestro, PFERD e DAF.

A plataforma nasceu para sanar o problema da ociosidade de caminhões e aumentar a produtividade dos caminhoneiros em um app que dialoga direta e facilmente com os motoristas. Similar à dinâmica do Uber, o aplicativo atua realizando um matchmaking, ou seja, conectando as mercadorias que necessitam ser transportadas por embarcadores com os caminhoneiros mais bem avaliados da plataforma, isso por meio de um sistema de rankeamento.

Para 2024, a meta da Matrixcargo é alcançar a marca de 25 mil motoristas cadastrados em seu app destinado para esses profissionais, os quais ainda poderão usufruir de mais um grande benefício já no início do ano: com uma parceria firmada com a seguradora Sabemi, a solução de pagamentos Matrix Pay será o único meio de pagamento do Brasil a oferecer o seguro de acidentes pessoais aos motoristas que recebem seus pagamentos através da plataforma.

“A logística depende dos caminhoneiros e, por isso, a nossa preocupação sempre foi desenvolver uma solução que conversasse com esses profissionais e fosse capaz de trazer praticidade para a sua rotina de trabalho”, ressalta o CEO da Matrixcargo, Rafael Mansur.

“Com o app, o motorista possui total autonomia para gerenciar a sua própria agenda, organizando não apenas as demandas de transporte, mas também seu tempo de descanso, e até os horários em que o seu caminhão estará em manutenção, por exemplo.”

