A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) abriu as inscrições para um teste seletivo para admissão de professores colaboradores. São 69 vagas disponíveis distribuídas em 19 áreas do conhecimento, destinadas a graduados, especialistas, mestres e doutores. Os salários podem chegar a R$ 10.687,27.

Os interessados têm até o dia 26 de março para se inscrever, exclusivamente pelo site da universidade. O edital disponível traz todas as instruções para o preenchimento do Requerimento de Inscrição e da Declaração de Ciência e Aceitação das Normas do Teste Seletivo, além do caminho para que se efetue o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 108. Há reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência.

A prova didática deve ser realizada a partir do dia 23 de abril, em Guarapuava e Irati, conforme a vaga desejada. Também haverá uma prova de títulos. Os resultados preliminares serão divulgados pela Diretoria de Concursos e Avaliação a partir do dia 30 de abril.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda, além de doadores de sangue e medula óssea e prestador de serviço eleitoral, têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Professores selecionados em processo seletivo terão contrato por até 12 meses

Os candidatos aprovados, de acordo com o número de vagas e condicionado à disponibilidade financeira/orçamentária e interesse institucional, podem ser contratados por prazo determinado no regime Contrato de Regime Especial para Professor Colaborador de Ensino Superior, pelo período de até doze meses. O prazo de contratação pode ser prorrogado, desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos.

