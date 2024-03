Influenciado pela maior frequência de cruzeiros marítimos e pelas atrações naturais, o fluxo de turistas no Paraná registrou crescimento de 2% em janeiro deste ano, no comparativo com dezembro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), publicados nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi o maior resultado do Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram recuos de 6,2% e 1,1%, respectivamente) e também ficou acima da média nacional, que caiu 0,8% no período.

No comparativo com janeiro de 2023, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 2,8%, enquanto a média nacional do período ficou em 0,5%. Esse número está na esteira do aumento de circulação de turistas, principalmente estrangeiros.

Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda

Alerta vermelho: Onda de calor extremo deixa 175 cidades do PR em grande perigo

O Paraná foi um dos estados que mais recebeu turistas de outros países em janeiro. No primeiro mês do ano, 164.530 visitantes de outros países escolheram conhecer os atrativos paranaenses de Leste a Oeste. Com isso, o estado ficou atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 265.719 turistas estrangeiros, e de São Paulo (179.749).

Hospital de Curitiba inaugura nova unidade de atendimento gratuito pelo SUS na RMC

Além do turismo, os dados da PMS apontam um crescimento de 1,5% em janeiro na soma de todos os segmentos de serviços, como academias, salões de beleza e empresas de transporte, em relação a dezembro. O país cresceu 0,7% no mesmo recorte. No comparativo com janeiro de 2023, o setor cresceu 10,7% no Paraná, quase três vezes a mais do que a média nacional, de 4,5%.

Você já viu essas?

Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba Veja novidades para 2024 Shopping de Curitiba atinge faturamento bilionário e ganha novas lojas de luxo Mudança a caminho! Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar