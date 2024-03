Como os lubrificantes especiais agem na proteção do carro?

Atualmente, há mais de 107 milhões de veículos circulando pelas estradas brasileiras, dos quais mais de 58 milhões são automóveis, de acordo com o IBGE. E que tal conhecer um pouco mais sobre a produção de um veículo e os itens que existem nele que o tornam seguro?

Das partes internas até importantes peças do motor, os lubrificantes – cuidadosamente desenvolvidos por marcas como Kluber, Texas e Rocol – são essenciais para garantir o funcionamento de forma correta e estão presentes em diversas partes do veículo.

Para a carroceria e parte externa do veículo, por exemplo, é necessário desenvolver produtos que resistam à água, poeira e sal por muitos anos, além de se adaptarem às diferentes temperaturas e manterem mecanismos como vidros elétricos e tetos solares funcionando durante toda a vida útil do carro.

Já para o interior do automóvel, é necessário oferecer lubrificantes que reduzam os ruídos e mantenham o design original planejado pelos engenheiros, atendendo aos reguladores, botões e maçanetas, tudo isso sem ser prejudicial à saúde, ser inodoro e não embaçar os vidros. “As soluções são projetadas de acordo com requisitos rigorosos e precisam respeitar o atrito e movimento feito pelos componentes ao serem usados”, afirma Luiz Maldonado, especialista em lubrificantes e CEO da Lubvap Special Lubricants.

Os freios, embreagens, direção e motor do veículo são outras áreas que exigem preocupação e soluções específicas. Esses sistemas precisam garantir a segurança do usuário, com produtos que resistam às altas temperaturas e não sofram alterações ao entrarem em contato com outros produtos que se acumulam nos sistemas. A lubrificação do motor e das engrenagens é sempre um desafio, pois essas partes estão sujeitas a uma grande variedade de requisitos e precisam superar desafios para funcionar corretamente.

Para veículos maiores, há componentes extras que exigem atenção especial, como o cubo de rodas do caminhão, responsável por dar suporte ao disco de freio e fixar os parafusos e o rolamento, e a quinta roda das carretas, que faz o elo entre o cavalo mecânico e a carreta, localizada na parte traseira do caminhão.

O faturamento da indústria automobilística é de aproximadamente US$ 2,5 trilhões por ano, segundo a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), e no Brasil esse número ultrapassou os U$ 61 bilhões em 2018 (ANFAVEA). Ainda de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, nos seis primeiros meses de 2021, 1.074 mil unidades foram licenciadas no país, 32,8% a mais que no mesmo período de 2020, porém, 17,9% a menos que no primeiro semestre de 2019.