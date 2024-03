Mini anuncia ação comercial, com taxa zero e valorização de seminovo

A Mini segue com uma variedade de ofertas para todo o seu portfólio. Começando pelo Mini Cooper S E, a tradicional e mais conhecida carroceria do hatch 3 portas equipado com powertrain 100% elétrico, conta com taxa de 0% com 60% de entrada com saldo em 24 meses, mais bônus de valorização de seminovo a partir de R$ 20.000 e pacote Mini Service Inclusive (pacote de serviços de 3 anos ou 40.000km). É bom destacar que além do carregador portátil que funciona na tomada convencional no padrão brasileiro (a tomada deve ser aterrada), a Mini ainda oferece em cortesia o carregador rápido Mini Wallbox.

Ainda na linha dos modelos eletrificados da marca, o modelo Mini Cooper S E Countryman ALL4, o SUV híbrido plug-in da Mini, e que está disponível em nosso mercado em duas versões: Exclusive e Top, conta com taxa de 0,69% com entrada de 60% e saldo em 24 meses, mais bônus de valorização de seminovo de R$ 30.000.

Os produtos da linha John Cooper Works, divisão de esportivos da marca Mini e que trazem o conhecido Go-Kart Feeling em sua essência, também contam com condições especiais para o mês de março de 2024, tanto o Mini John Cooper Works na tradicional carroceira hatch 3 portas, quanto o Mini John Cooper Works Countryman ALL4 contam com taxa de 0,69%, entrada de 60% e saldo em 24 meses, além de um bônus de valorização de seminovo de R$ 40.000.

Já para o Mini Cooper S 3P em sua versão Top tem preço promocional de R$ 249.990, um desconto de R$ 28.110, e conta ainda com taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 meses e também com bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 20.000.

O Mini Cooper S 5P também conta com boas ofertas, a versão Exclusive tem preço promocional de R$ 219.990 (um desconto de R$ 37.810 face ao preço público sugerido) e conta ainda com taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 meses e também com bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 15.000. Enquanto a versão Mini Cooper S 5P – Top tem preço promocional de R$ 269.990 (um desconto de R$ 18.260 face ao preço público sugerido) e conta ainda com taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 meses e também com bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 20.000.