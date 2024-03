Muffato põe fim ao suspense e confirma que continua correndo

O suspense chegou ao fim. Desde que foi campeão da categoria GT Truck na Fórmula Truck, em dezembro, pairava a dúvida se o paranaense Pedro Muffato, de 83 anos, continuaria correndo ou não. O suspense chega ao fim com ele confirmando que continua correndo na Fórmula Truck e estará na abertura da temporada no próximo dia 24, em Rivera, no Uruguai.

Muffato explica porque tomou a decisão e continuar nas pistas. “Realizei um proveitoso treino há uma semana com o novo caminhão. Estou me sentindo muito bem física e psicologicamente. Enquanto me sentir bem vou continuar correndo. Quando sentir que algo não está bem, paro imediatamente. Mas por enquanto estou muito bem, competitivo e o caminhão tende a ser melhor do que o anterior após os acertos finos”, acentua Pedro Muffato.

Abertura da temporada

A Fórmula Truck abre a temporada de 2024 no próximo dia 24, no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Rivera está na divisa do Uruguai com o Brasil, separada por uma divisa seca com a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O autódromo Eduardo Cabrera tem 3.160 metros de extensão e 14 de largura.

A expectativa da GT Truck Eventos, promotora e organizadora da categoria é de que esta será uma supertemporada. Já estão inscritos 58 competidores, sendo 11 deles estreantes. Para Rivera já estão confirmados 35 pilotos. Aqueles que disputaram o título no ano passado estão confirmados. Da categoria GT Truck, caminhões com motores eletrônicos, confirmaram presença em Rivera talentos como Pedro Muffato, Rogério Agostini, Jorge Mauricio Ribeiro, João Batista M. dos Santos Filho, Ramiris Fontanella, Leonardo Barramacher, Nilton Sérgio Jacobsen Filho, Álvaro Bendo, João Helder Mottin, Valdinei Vieira dos Santos e Edivan Monteiro. Já da categoria F-Truck, caminhões com motores que utilizam bombas injetoras, estarão em Rivera destaques como Márcio Rampon, Carlos Eduardo Conci, Rafael Fleck, Lazaro Donizete Domiciano, Túlio Bendo, Geovani Ferreira dos Santos, Camilo Daniel Lovato, Luís Paulo Rampon, Alisson Vinicius Nurnberg, Felipe Fraguas Gomes, entre outros.

“Este será o nosso melhor ano. Já temos 58 pilotos inscritos para a temporada. As equipes investiram muito em melhorias. Muitas delas vêm com caminhões novos. Já temos a confirmação de 11 estreantes”, informa Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos.

Sobre a prova de Rivera, Gilberto acentua que mais uma vez será um grande espetáculo. “Todas as dependências do autódromo estarão tomadas pelo público. O interesse dos uruguaios e dos brasileiros que vivem na fronteira está acima de nossas expectativas”, frisa Gilberto Hidalgo. A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

23 e 24 de março – Rivera (Uruguai);

20 e 21 de abril – Guaporé (RS);

01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

29 e 30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

14 e 15 de setembro – Campo Grande (MS);

14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

09 e 10 de novembro – Tarumã (RS);

31/11 e 1º de dezembro – Cascavel (PR).