ABVE promove fará debate sobre com frente parlamentar da eletromobilidade

A ABVE promoverá no próximo dia 20 de março, em Brasília (DF), um debate sobre o Programa Mover com senadores e deputados da Frente Parlamentar da Eletromobilidade no Congresso Nacional. O objetivo será discutir a Medida Provisória 1205 que criou o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), a nova política automotiva lançada pelo governo federal em dezembro.

A reunião será uma das atividades paralelas ao C-Move Brasília, evento sobre eletromobilidade apoiado pela ABVE que reunirá importantes empresas e especialistas em transporte elétrico, nos dias 19 e 20, no hotel Brasil 21 Convention. O debate será aberto pelo presidente da ABVE, Ricardo Bastos, seguido de exposição do senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), presidente da Frente Parlamentar.

O senador apresentará o programa de trabalho da Frente para 2024 e fará um balanço da tramitação da MP 1.205 no Congresso Nacional. Ele é um dos integrantes da comissão que estuda as 208 emendas à MP apresentadas pelos deputados e senadores até fevereiro. Em seguida, diretores da ABVE farão uma análise dos desafios e oportunidades do Programa Mover para atração de investimentos e geração de empregos em eletromobilidade no Brasil.

FRENTE

A Frente Parlamentar Mista da Eletromobilidade foi criada no Senado em março de 2022, por projeto de resolução de iniciativa do senador Rodrigo Cunha. Na época, ele teve o apoio do então senador Jean Paul Prates (PT-RN), hoje presidente da Petrobras, e do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), relator do projeto, entre outros.Hoje, a Frente Parlamenta Mista da Eletromobilidade reúne 25 senadores e dez deputados federais.

C-MOVE

O C-Move Brasília será aberto no dia 19, às 9h, pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, com participação entre outros, de Adalberto Maluf, secretário Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente; e de Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Programação:

Debate ABVE/Frente Parlamentar da Eletromobilidade:

Dia 20 de março de 2024, das 8h30 às 10h30;

Hotel Brasil 21 Convention/Melià – Foyer Teatro;

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Cj A, Bloco B, Asa Sul, Brasília.

C-Move Brasília – Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos

Dias 19 de março, das 9 às 18 horas, e 20 de março, das 9 às 15 horas;

Hotel Brasil 21 Convention/Meliá – Auditório e Saguão;

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Cj A, Bloco B, Asa Sul, Brasília.

Dia da Mobilidade Elétrica

Carreata de veículos elétricos pela Esplanada dos Ministérios

Dia 20 de março, a partir de 15 horas.