O tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, terá algumas mudanças no trânsito para a realização da Corrida da Mulher 2024, no próximo domingo (17). O evento conta com percursos de 4 km (caminhada) e 6 km (corrida). A largada será às 7h, mas a concentração começa às 6h.

O trânsito terá alterações e sete linhas de ônibus serão desviadas por conta do fechamento total ou parcial de algumas ruas para a corrida, das 6h às 10h. As linhas afetadas são a Interbairros IV; Camp. Siqueira/Sta. Felicidade; Saturno/Veneza; Fernão Dias; Savóia; Sta. Felicidade; e Butiatuvinha/Ouro Verde.

Para garantir a segurança dos competidores e a fluidez do trânsito, os atletas compartilharão as vias com os veículos e o trânsito fluirá nas faixas à esquerda. Haverá bloqueio total apenas durante a largada, que será realizada na Av. Manoel Ribas, 6.121, em frente ao restaurante Dom Antônio.

Aplicativos mostram onde comprar produtos mais baratos em Curitiba e no Paraná

Curitiba ganha novo boulevard em local tradicional da cidade. Veja o antes e o depois!

Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda

O trânsito será organizado por monitores do evento e agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran). A previsão dos organizadores é de que 2 mil pessoas participem da corrida e da caminhada.

Você já viu essas?

Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba Veja novidades para 2024 Shopping de Curitiba atinge faturamento bilionário e ganha novas lojas de luxo Mudança a caminho! Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar