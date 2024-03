A prefeitura de Curitiba inaugurou, nesta sexta-feira (15) o novo boulevard ao lado do Mercado Municipal de Curitiba. A obra, em comemoração aos 331 anos de Curitiba chega para dar uma cara nova ao ponto tradicional de Curitiba. A intervenção alcançou cinco ruas, em 13 quadras, tendo a Avenida Sete de Setembro como eixo da transformação.

Foram incluídas novas calçadas, correção geométrica, drenagem, recuperação do asfalto, ciclovia, iluminação, sinalização semafórica e paisagismo.

Veja uma imagem abaixo de como era o local:

E como ficou, após a revitalização:

Segundo a prefeitura de Curitiba A Rua General Carneiro foi transformada em boulevard e recebeu eixo de animação com áreas de estar. Também receberam melhorias as ruas da Paz, Dr. Faivre e Francisco Torres.

O objetivo da obra foi valorizar o espaço público com melhoria da paisagem urbana e da segurança nos deslocamentos, dando prioridade aos pedestres, além da criação de novas conexões cicloviárias e impulso ao comércio.

