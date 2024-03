Nissan assina contrato para investir R$ 6,1 milhões em projeto de educação

Como parte do seu plano global Ambition 2030, a Nissan busca contribuir para um mundo mais limpo, mais seguro e mais inclusivo, por isso tem o forte compromisso de promover o desenvolvimento das comunidades onde está inserida. E esse também é um foco importante da empresa japonesa no país. Tanto que, em cerimônia oficial realizada hoje no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal, e o governador Cláudio Castro, assinaram contrato por meio do qual a Nissan vai destinar R$ 6,1 milhões até 2026 ao Projeto Profi-san.

“Na Nissan, temos o propósito de ajudar a construir uma sociedade melhor, seja por meio dos nossos produtos e serviços, como também pelo papel que desempenhamos como atores importantes nas comunidades que atuamos. Sendo assim, estamos muito felizes com essa parceria com o estado do Rio de Janeiro e demais parceiros para oferecer educação profissionalizante e, com isso, buscar aumentar o potencial de empregabilidade de jovens do Sul Fluminense, região que recebeu nossa fábrica de braços abertos e é onde mora grande parte de nossos funcionários no Brasil”, explica Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.

O projeto vai oferecer adequação do espaço escolar e educação profissionalizante a jovens do Sul Fluminense, região onde está instalado o Complexo Industrial da Nissan, que fica no município de Resende. Essa unidade vai completar 10 anos em abril e passa por um momento de preparação de uma nova fase com o recente anúncio do investimento de R$ 2,8 bilhões para a produção de dois novos veículos utilitários esportivos (SUVs) e um motor turbo.

“Essa nova parceria com a Nissan é de grande importância para o fomento do setor de entretenimento e para diferentes áreas que demandam as habilidades dos profissionais de Programação em Jogos Digitais como educação, medicina, além de grandes empresas. Nossos jovens estão inseridos cada vez mais na tecnologia e, por meio da qualificação profissional, é possível impulsionar a inovação e contribuir para a descoberta de novos talentos locais. Quando abrimos as portas de um Estado seguro juridicamente e favorável aos investidores, fomentamos um ciclo próspero para a população fluminense. Isso é o que a gente tem construído, a devolução da empatia entre o poder público e o privado. Agradeço à Nissan por esse olhar plural pelo desenvolvimento do nosso estado, em especial pelo interior”, pontuou o governador Cláudio Castro.

Além do governador do Rio de Janeiro e do presidente da Nissan do Brasil, participaram da cerimônia executivos da empresa e representantes das instituições parceiras do projeto: a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, a presidente do RioSolidario, instituição parceira do Governo do Estado, Paola Figueiredo, e sua presidente de honra a primeira-dama do Estado, Analine Castro, além do diretor executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis, representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

Profi-san, adequação do espaço escolar e educação profissionalizante

O projeto social Profi-san, que terá a gestão do RioSolidario, vai beneficiar até 2026 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio – CIEP 488, em Itatiaia (RJ), por meio de duas iniciativas principais: Curso Profissionalizante de Programação de Jogos Digitais e Adequação do Espaço Escolar. As aulas profissionalizantes, ministradas pela Firjan SENAI, instituição parceira do projeto, darão uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no segmento de Tecnologia da Informação, como Programação de Jogos Digitais, e vão ofertar até 120 vagas para capacitar jovens da região. O curso é composto por 1.200 horas de aulas, divididas em 3 anos, durante todo o Ensino Médio.

“Segundo dados do Boletim Rio Exporta, periódico mensal produzido pela Firjan, as exportações de automóveis de passageiros do estado (US$ 304 milhões) tiveram alta de 17%. Foi a segunda maior variação positiva entre os produtos exportados, com avanço especialmente no mercado argentino. Um exemplo é o resultado da Nissan, que aumentou em 32% suas exportações de veículos de 2022 para 2023. Esta parceria entre a Firjan SENAI, a Nissan e o Governo do Estado atenderá a uma região que só cresce na produção do setor automobilístico e que, portanto, necessita de mão de obra qualificada nesta área das novas tecnologias, que apresenta desenvolvimento pulsante”, ressalta o diretor executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis.

A Adequação do Espaço Escolar do Profi-san visa atender não somente os jovens do curso de Jogos Digitais, mas também os 700 alunos que estudam na escola anualmente. Entre os itens contemplados estão obras de melhorias das instalações físicas da escola para promover a acessibilidade de alunos com deficiência e a construção de laboratórios de informática com amplo acesso à internet.

Por meio das iniciativas do Profi-san a Nissan reforça seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, através da oferta de Educação de Qualidade (ODS4) e da promoção do Trabalho Descente e Crescimento Econômico (ODS8).

Desenvolvimento social por meio da educação

Como parte do seu compromisso de ser um membro valioso da sociedade e contribuir para o desenvolvimento local, a Nissan realiza diversos projetos sociais no Sul Fluminense com foco na educação, de crianças e jovens dos municípios da região.

Criado em 2019, o Inova-san, por exemplo, é um programa de educação empreendedora e inovação aberta da Nissan direcionado aos universitários e alunos de escolas técnicas de diferentes cidades do Sul do estado do Rio de Janeiro. Em sua quarta edição, já impactou a vida de mais de 2 mil estudantes, atingiu o marco de 22 mil horas certificadas, 700 equipes formadas e 450 mentorias realizadas.

O programa Escola Verde, também criado em 2019, tem como objetivo trabalhar princípios de sustentabilidade através de palestras e ações práticas com alunos e da capacitação de professores da rede municipal de ensino. Sua primeira edição aconteceu em Resende (RJ). Atualmente, está na sua 3ª edição, atendendo cerca de 400 alunos e professores de escolas municipais de Quatis (RJ).

O Trânsito Seguro e Sustentável foi criado em 2023 e sua primeira edição aconteceu no município de Itatiaia (RJ). Agora, em sua 2ª edição, será realizado no município de Barra Mansa. O projeto tem por objetivo promover a educação para o trânsito por meio de dinâmicas lúdicas, atividades práticas e espetáculos teatrais.