Novo modelo para Registro Nacional de Estatísticas e Sinistros de Trânsito

Com a intenção de ampliar e melhorar a base de dados do Registro Nacional de Estatísticas e Sinistros de Trânsito (Renaest), a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) deu início na última quarta-feira (13/03) à fase de testes do novo modelo de coleta, com agentes diretamente envolvidos no atendimento das ocorrências alimentando o sistema por meio de novo aplicativo de fiscalização da Senatran. A ferramenta voltada para uso de gestores de trânsito promete fornecer dados com maior precisão e agilidade, transformando o Renaest numa base estatística mais eficiente.

“O aplicativo pode ser usado por todos os agentes, por policiais, bombeiros e demais envolvidos no atendimento de sinistros, que poderão incluir os elementos básicos das ocorrências na plataforma para formar o novo Renaest”, detalhou o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão. “Esse momento é importante para todos, porque as estatísticas nos ajudarão nas tomadas de decisão que vão embasar nossas políticas públicas. O desafio é de responsabilidade do Governo Federal, por isso devemos tocar da melhor forma, compartilhando as obrigações com os órgãos de trânsito locais”, complementou.

Coleta de dados

De acordo com o diagnóstico apresentado pela Senatran, a Polícia Militar é a principal responsável pela coleta dos dados no local dos acidentes em 81% dos estados brasileiros. Além disso, as entidades policiais representam a principal fonte de dados para os Departamentos Nacionais de Trânsito (Detrans) no que diz respeito ao acesso e utilização das informações. Em contrapartida, apenas 11% das unidades federativas utilizam os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde.

O Novo Renaest prevê:

• Multiplicidade de fontes, com busca da fonte primária;

• Priorização das informações imprescindíveis;

• Camada de inteligência e interoperabilidade;

• Ampliação do escopo para “não eventos”;

• Integração com outros sistemas estruturantes;

• Analytics: análise exploratória e predição;

• Retroalimentação dinâmica para subsidiar processos decisórios.

O Renaest é um dos instrumentos mais importantes do Governo Federal para avaliar não só a segurança nas estradas como para garantir o cumprimento de metas e compromissos previstos no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Pnatrans

O Pnatrans foi criado em 2018, pela Lei nº 13.614, para orientar os gestores de trânsito do nosso país a implementarem ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões em vias urbanas e rodovias, em alinhamento com a Nova Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU). O Plano passou por uma extensa revisão ao longo do ano de 2023, com o estabelecimento de uma nova versão com foco na transparência, conformidade, simplificação e efetividade. A Senatran assumiu o compromisso de democratizar o Pnatrans, abrindo a possibilidade dos órgãos participantes cadastrarem novos produtos que fomente a redução da mortalidade nas pistas do país.