Suspeito de matar motorista de aplicativo é preso em Curitiba

Um homem de 26 anos, suspeito de cometer um homicídio na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), foi preso na quinta-feira (14). A vítima teria sido morta por engano.

No dia 12 de novembro de 2022, o motorista de aplicativo Daniel Alexandre foi morto ao desembarcar um cliente por disparos de arma de fogo. O veículo utilizado no crime foi incendiado em um lugar afastado do bairro.

“O jovem que seria o alvo dos atiradores conseguiu fugir e posteriormente relatou que os autores pretendiam matá-lo, possivelmente por questões relacionadas ao tráfico de drogas”, explicou o delegado Diego Valim.

O suspeito detido já possui antecedentes criminais por homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações seguem a fim de identificar demais envolvidos no crime.

