Um músico, de 40 anos, foi morto na manhã desta sexta-feira (15), em um atentado na Rua Izaac Ferreira da Cruz, na esquina do Terminal Sítio Cercado, em Curitiba. O óbito foi confirmado dentro do carro que o homem conduzia.

A ocorrência aconteceu quando a vítima parou o veículo Vectra de cor cinza, no semáforo na pista sentido Pinheirinho, às 7h. Segundo informações, um carro preto parou ao lado, o passageiro abriu o vidro e disparou diversas vezes.

Ferido, o motorista perdeu o controle do carro e desceu a rua em marcha ré até bater em uma placa de sinalização em frente à Escola Municipal Professora Augusta Glück Ribas.

Segundo o delegado Ivo Viana, acredita-se que no veículo do atirador, ao menos duas pessoas estavam presentes. “A gente ainda não sabe a motivação, o que vai ser objeto de investigação. A vítima estava sendo monitorada, pois percebe-se em imagens que houve uma perseguição”, comentou o delegado.

