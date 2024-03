Um problema operacional no recalque Santa Felicidade, em Curitiba, afeta o abastecimento de água nesta sexta-feira (15), em bairros de Curitiba e de Campo Magro, na região metropolitana. De acordo com a Sanepar, a previsão é de que o retorno do abastecimento ocorra de forma gradativa, no período da noite com normalização na manhã de sábado (16). Veja abaixo os bairros afetados.

Curitiba: Santa Felicidade e Butiatuvinha.

Campo Magro: Boa Vista

Caixa d’água

A orientação da empresa é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para reclamar ou tirar dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

