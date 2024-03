Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma moto causou a morte de um motociclista, no início da tarde desta sexta-feira (15), em Curitiba.

A vítima foi “enforcada” por um cabo de telefonia que se rompeu ao ser atingido pelo caminhão e enrolou em seu pescoço. O acidente ocorreu na movimentada Rua Carlos de Laet, no Hauer.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, Vilmar Silva dos Santos, 38 anos, que era entregador de gás e água, mas apenas constatou o óbito ao chegar ao local do acidente.

