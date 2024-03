Mitsubishi Motors apresenta nova L200 Triton Sport Outdoor GLS

A Mitsubishi Motors apresenta a mais nova versão de sua linha de picapes: a L200 Triton Sport Outdoor GLS, modelo com apelo aventureiro e excelente custo-benefício dentro do segmento de picapes 4×4. Comercializada com preço a partir de R$ 245.490, a L200 Triton Sport Outdoor GLS 2025 está disponível em quatro opções de cores de carroceria: Preto Ônix, Cinza Londrino, Prata Lítio e Branco Fuji. A L200 Triton Sport Outdoor GLS estará disponível na Mitsubishi De Castro em Curitiba e demais concessionárias nas cinco regiões do Brasil, a partir dos próximos dias.

Seu visual remete à sua primeira versão, apresentada em 2007, com uma série de detalhes externos em acabamento grafite fosco. É o caso do para-choque de impulsão, dos para-lamas, da grade dianteira para a entrada de ar, das maçanetas das portas, dos espelhos retrovisores, do para-choque traseiro e das novas rodas de aro 18.

Os estribos laterais, as linhas do rack de teto – ambos também em grafite fosco -, além do skid plate traseiro e dianteiro com acabamento em preto brilhante geram um excelente conjunto visual com apelo bastante aventureiro, principalmente por serem acompanhados de um adesivo “4X4” na lateral.

O nome “Outdoor” que identifica esta versão está presente logo abaixo da coluna A e, também, no painel da picape. Por dentro as molduras do sistema de entretenimento JBL e da manopla de câmbio receberam acabamentos que remetem ao estilo fibra de carbono, o mesmo presente nas saídas de ar do painel.

A predominância da cor preta reforça o visual arrojado da L200 Triton Sport Outdoor GLS oferece mais praticidade aos ocupantes. A picape conta com uma série de sistemas que não só fazem dela uma das mais capazes para rodar em qualquer tipo de terreno, mas também garantem ainda mais conforto e segurança aos seus ocupantes.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas totalmente integrado aos melhores smartphones do mercado por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto. Já o ar-condicionado é bastante eficiente por conta das saídas de ar colocadas no teto, que permitem a refrigeração de toda a cabine de forma mais rápida, ao captar o ar refrigerado da primeira fileira e transferir para a fileira de trás.

Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis, através de um comando localizado no teto.

O modelo também recebeu ajuste de temperatura digital de duas zonas, que permite que o motorista e o passageiro do banco da frente escolham temperaturas distintas para o habitáculo, além de bancos com ajuste elétrico para o motorista.

Mecânica valente

Assim como as demais L200 Triton Sport, a versão Outdoor GLS também é equipada com o sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais na alavanca seletora. Sua relação de marchas foi muito bem calibrada para utilizar todo torque máximo do motor em baixas rotações e todo o conforto com o mínimo de vibrações e ruídos na cabine em velocidade de cruzeiro.

O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 190cv de potência e impressionante torque de 43,9 kgfm, força suficiente para uma performance invejável tanto dentro quanto fora de estrada.

Tração sem igual

A L200 Triton Sport Outdoor GLS é extremamente robusta no 4×4 com a adoção do exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa a picape ainda mais preparada para encarar os mais variados terrenos. São três opções que garantem um excelente desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.

Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a entrega de potência do motor e ajustando transmissão e os controles de estabilidade e de tração.

O sistema 4X4 Easy Select oferece ao motorista três modos distintos de operação incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave;

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, serras e em condição de chuva;

4L – Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Para situações em que uma ou mais rodas estão destracionadas, a picape conta ainda com o Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC), que monitora a rotação das rodas e atua desacelerando a roda que tem menos aderência, enviando a tração para a roda melhor apoiada ao solo. Adicionalmente controla o torque do motor para evitar escorregamentos.