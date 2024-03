BYD Dolphin Mini EV também por assinatura na Osten GO

O Dolphin Mini EV, o novo compacto 100% elétrico da BYD que foi apresentado oficialmente pela montadora no fim de fevereiro, já está disponível para locação na Osten GO, empresa de soluções de mobilidade urbana da Osten Group. “Mais uma vez, a Osten GO sai na frente e oferece aos clientes a possibilidade de assinatura e experimentação do novo Dolphin Mini EV”, ressalta Liandra Boschiero, COO (Chief Operating Officer) da Osten GO, ao lembrar que o veículo também está disponível para aquisição, ao preço de de R$ 115.800.

O novo modelo da BYD é o primeiro hatch 100% elétrico do mercado nacional, e pode ser alugado na Osten GO na modalidade de assinatura, mediante reserva prévia, por R$ 3,5 mil mensais para contratos com duração de 48 meses e franquia de 1.000 km/mês.

A marca BYD deve impulsionar fortemente os negócios da Osten Group em 2024, tanto no segmento de assinaturas e locação, por meio da Osten GO, quanto na comercialização de veículos, por meio da Osten Motors. A primeira loja exclusiva do grupo será aberta no dia 22 de março, mas desde julho passado a Osten já comercializou 275 veículos da marca.

Liandra destaca que a modalidade de assinatura de veículos já se consolidou com uma alternativa muito interessante para o consumidor que não deseja a posse do automóvel e tampouco se preocupar com questões relacionadas à documentação, seguro, manutenção, depreciação, tendo um serviço de concierge a sua disposição para otimização de tempo da gestão de propriedade. É ainda uma opção cada vez mais procurada por quem troca de carro com uma frequência maior.

“A locação diária destes modelos no formato test drive longo também é uma forma de o cliente ter uma experiência mais aprofundada com o veículo do que um test drive convencional é capaz de proporcionar”, explica a COO da Osten GO. “Uma vez escolhido o modelo mais adequado ao seu perfil, o cliente tem a opção de seguir com uma assinatura de longo prazo ou adquirir o veículo. E é exatamente esse o nosso posicionamento como grupo, Go Your Way: oferecer ao cliente as várias opções para que ele defina a sua preferência”.

Eficiência e autonomia

A BYD adotou no Dolphin Mini EV o design da linha Ocean, trazendo um contorno sofisticado da carroceria, com linhas retas e formas fluidas, com um design confiante e elegante. O novo modelo da BYD segue a plataforma dedicada a veículos elétricos e-platform 3.0, especialmente desenvolvida pela montadora para veículos puramente elétricos. A plataforma busca melhorar a segurança e a autonomia, ao mesmo tempo que garante uma experiência de condução inteligente, em um veículo mais eficiente e seguro.

Hatch compacto quatro portas da BYD, o Dolphin Mini EV conta com a revolucionária Bateria Blade, que passou por uma série de testes extremos em condições rigorosas, tornando-a uma das baterias mais seguras do mundo. Equipado com baterias de 38 kWh, o Dolphin Mini EV tem autonomia de 280 km atestada pelo Inmetro, uma potência de 75 cavalos, torque máximo de 135 NM e acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos.