Pesquisar preços antes de fazer uma compra é uma das formas mais efetivas de economizar. Mas essa pesquisa costuma demandar tempo, algo que anda em falta para a maioria das pessoas. Por isso, neste Dia do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira (15), a Tribuna traz duas dicas de programas que ajudam o consumidor a economizar na hora de fazer as compras.

Um deles é o aplicativo Menor Preço, desenvolvido pela Celepar para a Secretaria de Estado da Fazenda, que mostra ao usuário os preços de um determinado produto em todos os estabelecimentos ao seu redor.

O uso do aplicativo é simples: basta digitar o nome do produto ou escanear o código de barras para que a plataforma mostre os preços praticados nos estabelecimentos próximos à sua localização (é preciso estar com o GPS habilitado). Um dos diferenciais do aplicativo é a atualização quase que em tempo real, já que ele é interligada ao programa Nota Paraná. Com isso, a cada nota emitida, informações como o nome do estabelecimento, endereço, produto vendido e valor são repassados ao Menor Preço.

O aplicativo Menor Preço é gratuito e pode ser baixado pela Play Store (para dispositivos Android) ou App Store (para o sistema iOS).

Onde comprar produtos mais baratos em Curitiba

Outra ferramenta que colabora com a economia familiar é oferecida pela Prefeitura de Curitiba. O site Clique Economia traz a pesquisa diária de preços de produtos nos supermercados para mostrar onde é possível gastar menos.

Vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a plataforma traz a comparação de preços de mais de 700 itens disponíveis nos supermercados, como alimentos da cesta básica, produtos de primeira necessidade, higiene e limpeza, além de produtos sazonais.

O serviço gratuito foi lançado em março de 2021 e pode ser acessado pelo aplicativo Curitiba APP ou diretamente pelo site.

