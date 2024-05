Os professores e funcionários das escolas públicas da rede estadual de ensino do Paraná devem entrar em greve no próximo dia 3 de junho.



De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP Sindicato), no último sábado (25), mais de 4 mil educadores e educadoras participaram da Assembleia Estadual e definiram pela paralisação total das atividades.

As reivindicações da categoria são pelo pagamento da Data-Base, a dívida de mais 39% do Estado com os educadores e demais servidores, além do projeto do governo de privatização de 200 escolas e o fim da terceirização do cargo de funcionários das instituições educacionais.

“Nós precisamos do engajamento nessa frente de luta de todos(as) os(as) professores(as) e funcionários(as), independente do contrato. Nós precisamos do engajamento, nessa luta, de pais e mães e de toda a comunidade paranaense, pois é o direito de acesso a uma escola pública de qualidade que está sendo negado”, explica a presidenta da APP, Walkiria Olegário Mazeto.

De acordo com o APP Sindicato, o projeto Parceiros da Escola, do governo estadual, visa a venda de escolas públicas para empresas. Na última terça-feira (22), o governador Ratinho Junior sentou com deputados estaduais da base para garantir a tramitação da proposta. O projeto será enviado nesta segunda-feira (27) para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O que diz a Secretaria da Educação do Paraná

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) disse, por meio de nota, que está comprometida com o diálogo e afirmou que valoriza os professores. Leia comunicado na íntegra:

“A Secretaria da Educação do Paraná reitera seu compromisso com o diálogo e a construção colaborativa de soluções para fortalecer o sistema educacional no estado.

Ressalte-se a preocupação com os professores e com a valorização de seu papel crucial na formação de crianças e jovens. É por isso que, desde o início, busca-se estabelecer canais de comunicação abertos e transparentes.“

