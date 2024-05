A semana vai começar e terminar com frio em todo o Paraná, com previsão de temperatura mínima de 3ºC na quarta-feira (29), em Curitiba e alguns municípios da região Sul.



Segundo o Simepar, na segunda-feira (27) o tempo se mantém instável na maioria das regiões do Paraná. Tem previsão de chuva a qualquer hora do dia em muitos municípios. Não se descarta a ocorrência de algumas pancadas fortes acompanhadas de raios com pouca variação da temperatura ao longo do dia.

Na capital paranaense a mínima prevista é de 11ºC e a máxima de 16ºC.



A partir de terça-feira (28) o tempo fica mais estável, porém bastante frio, com mínimas abaixo dos 10ºC.

Já o destaque da semana está para as temperaturas previstas para a quarta-feira (29), quando os termômetros em Curitiba devem ficar entre 3ºC e 16ºC, mesmo com o dia ensolarado. No mesmo dia, em Maringá, no norte do Paraná, a mínima deve ser de 5ºC e a máxima de 19ºC.

Até a sexta-feira (31) os termômetros não passam dos 17ºC na região leste do estado, 20ºC no Litoral e 22ºC em Foz do Iguaçu, no oeste paranaense.

