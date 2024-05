Últimos dias de junho com mais chuva, geada e muito frio em Curitiba

O frio veio para ficar. O mês de junho vai terminar com temperaturas ainda mais baixas em Curitiba e em todo o Paraná. Para domingo (26), inclusive, tem alerta do Simepar para possibilidade de geada na região Sul e Sudeste do estado, que abrange cidades como União da Vitória, Palmas, Pato Branco e Foz do Iguaçu.

As temperaturas mínimas nestas regiões vão variar de 6ºC a 8ºC enquanto as máximas não devem passar dos 19ºC. Já no período da tarde, há previsão de chuva para todo o estado. Ou seja, o dia deve ser chuvoso e frio. Em Curitiba, a mínima prevista é de 9ºC e a máxima de 12ºC.

Na segunda (27) o clima continua chuvoso e frio em todo o estado. Já na terça (28), o tempo fica mais estável, porém com o amanhecer gelado, com temperaturas abaixo dos 10ºC em diversas regiões. Existe um alerta amarelo para queda de temperatura em todo o Paraná, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Mas, o destaque da semana é para a quarta-feira (30), quando a mínima prevista é de 5ºC, em Curitiba, a menor do estado, e a máxima não passa dos 16ºC. O tempo fica seco, com Sol entre nuvens, mas a sensação é de frio.

