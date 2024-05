Com a proximidade da celebração do Corpus Christi, no dia 30 de maio, pode surgir a dúvida: a data é ou não um feriado nacional? Esse dia é importante para a Igreja Católica que celebra o Corpo de Cristo, conforme tradução do nome da festa. O evento não possui uma data fixa, mas deve acontecer 60 dias depois da Páscoa, sempre em uma quinta-feira.

Ao contrário do que se pode pensar, o Corpus Christi não é um feriado nacional. No calendário do Brasil ele é colocado como ponto facultativo. Entretanto, os municípios podem escolher a data como feriado local, se assim desejarem.

Cidades como São Paulo e Salvador optam por tornar a data como feriado municipal. Já no Rio de Janeiro e em Brasília, por exemplo, Corpus Christi é mantido como ponto facultativo.

No caso do ponto facultativo, as empresas decidem se concedem ou não a folga para os colaboradores, conforme os acordos estabelecidos em cada local.

Corpus Christi é feriado em Curitiba?

Para quem mora em Curitiba e quer um dia de folga, a boa notícia é que a capital paranaense insere o Corpus Christi como feriado religioso municipal. Portanto, a semana de trabalho deve ser “mais curta” na cidade.

O que significam os tapetes coloridos no dia de Corpus Christi

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) explica que Corpus Christi celebra a presença de Cristo na Eucaristia. Nesse dia é comum ver longos tapetes coloridos feitos pelos fiéis com serragem e sal coloridos, além de eventuais outros tipos de materiais.

Além da confecção dos tapetes que contam com imagens religiosas, os católicos também realizam uma procissão nesse dia. Conforme a CNBB, o objetivo é tornar pública a celebração da Santíssima Eucaristia.

Já consolidada como tradição no Brasil, esse costume de confeccionar os tapetes foi trazido por Portugal.

