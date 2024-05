Após tragédia no RS, preço do arroz dispara em Curitiba

O Procon-PR já identificou algumas irregularidades em relação ao preço do arroz do Paraná, em reflexo das enchentes no Rio Grande Sul. Em dez dias, o preço médio do valor mais alto do saco de 1kg de arroz branco registrado no aplicativo Menor Preço, do Governo do Estado, subiu mais de R$ 2, chegando a R$ 9,99. O pacote de 5 kg é encontrado em muitos mercados ao preço de R$ 36.

O estado gaúcho é o maior produtor do grão em todo o país. O Brasil produz cerca de 10,5 milhões de toneladas de arroz, sendo que entre 7 e 8 milhões vêm de produtores gaúchos.

Por causa das cheias, o órgão de fiscalização paranaense está atento para evitar que os consumidores sejam prejudicados. No dia 15 de maio a Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, expediu uma recomendação administrativa para impedir eventual aumento injustificado de preços de produtos da cesta básica.



De acordo com o aplicativo Menor Preço, neste sábado (25), o preço do saco de 1 kg de arroz branco varia de R$ 1,86 a R$ 9,99, em Curitiba. Há 10 dias, quando a recomendação foi expedida, os preços na capital paranaense variavam entre R$ 1,29 a R$ 7,00.

“O levantamento está sendo feito e vamos pedir esclarecimentos aos comerciantes como a nota fiscal de compra e venda dos produtos, para verificar se eles compraram dos fornecedores com um preço mais alto”, explica a diretora do Procon-PR Claudia Silvano. Ela esclarece ainda que a atuação pode ser feita mediante denúncia de consumidores e também de ofício.



Em nota, a Associação Paranaense de Supermercados informa que “os estoques e a comercialização estão diretamente relacionados à administração de compra e venda de cada empresa”.

