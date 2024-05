Com o resultado do sorteio da Mega-Sena 2729, realizado na noite de sábado (25), 48 apostas feitas em Curitiba garantiram um prêmio. Esses jogadores acertaram quatro dos seis números e vão receber R$ 1.390,75.

Nenhuma aposta conseguiu acertar os seis números e, por isso, o prêmio principal de R$ 47 milhões não teve ganhadores.

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2729 foram: 20, 27, 41, 47, 53 e 54.

De acordo com informações da Caixa, responsável pelas loterias, 59 apostas acertaram os cinco números e vão receber R$ 62.041,66. Nenhuma dessas apostas foi feita no Paraná.

Já com quatro acertos, o país teve 3.760 ganhadores de R$ 1.390,75. Além de Curitiba, também há vencedores da Região Metropolitana da capital, como Araucária, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Pinhais e de outros municípios do Paraná.

O próximo sorteio da Mega-Sena vai acontecer na terça-feira (28) com prêmio estimado em R$ 75 milhões.

