Neste sábado (25) tem sorteio da Quina, com prêmio acumulado de R$ 4 milhões. Quem acertar os cinco números sorteados leva toda essa bolada (caso seja o único acertador). O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa.

Quem acertar quatro, três ou até dois números também leva prêmios em dinheiro.

