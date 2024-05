Resultado da Lotofácil 3113 deste sábado; veja os números!

A Caixa sorteia neste sábado (25) as 15 dezenas do concurso 3113 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números, mas também recebem prêmios em dinheiro quem marcar 14, 13, 12, e 11 números no volante de aposta. O resultado será divulgado às 20h!

Resultado da Lotofácil 3113

– 01, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24 e 25

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3.

