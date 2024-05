Seis vigas de concreto armado de grandes dimensões foram içadas no Viaduto Tarumã, sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, entre sábado (25) e domingo (26). Bloqueada para a passagem de veículos, a previsão da Prefeitura de Curitiba é de que a via seja liberada até a próxima quarta-feira (29).

Até terça-feira (28), outras 12 vigas necessárias para o alargamento do lado esquerdo do viaduto serão içadas e acomodadas a sete metros do chão. Para a continuidade desta etapa das obras, a via vai ficar bloqueada nos dois sentidos – Centro e Pinhais – entre o Supermercado Muffato e o Colégio Militar do Paraná.

O diretor do Departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), explica que “a chuva de sexta-feira (24) atrasou o início da operação, mas a expectativa é de que possamos manter o cronograma, com a finalização dos trabalhos na terça-feira (28) e liberar a passagem de veículos no dia seguinte. A alteração no trânsito é fundamental para garantir a segurança dos dos trabalhadores e dos que circulam na região, dadas as características do material que está sendo movimentado”.

Ao todo, são 16 vigas longarinas, de 30 a 43 metros de comprimento e pesam entre 85 e 110 toneladas (o equivalente a 110 carros populares), que estão sendo içadas do chão e levantadas a uma altura de 7 metros para serem acomodadas na base do viaduto. Desta vez, as peças estão sendo colocadas no lado esquerdo do viaduto, nas laterais do Mercado Muffato e Concessionária Chevrolet CCV.



No final de fevereiro, as primeiras 16 vigas foram acomodadas no lado oposto, nas proximidades do Colégio Militar e da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado do Paraná.

Quando as vigas estiverem posicionadas na base do viaduto, o passo seguinte será a execução das vigas transversinas, que ficarão transversais às vigas longarinas e espaçadas a cada 10 metros. Depois será a vez da execução da pré-laje e, por fim, da laje.

Viaduto do Tarumã vai receber dois conjuntos de estações-tubo

O viaduto está sendo alargado, dos dois lados, para receber dois conjuntos de estações-tubo (uma em cada sentido) na parte superior e outras duas na parte inferior. Depois de concluído, o viaduto dobrará de tamanho, passando dos atuais 24 metros de largura para 50 metros, assegurando cinco pistas com faixa de ônibus, vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos, para acesso a moradias, indústrias, comércio e serviços na região.

Na parte inferior do viaduto será instalada a Estação Victor do Amaral, permitindo a integração dos passageiros das linhas que percorrem a ligação entre Curitiba e Região Metropolitana, especialmente Pinhais e Piraquara, com o eixo Norte-Sul, na Linha Verde.

O alargamento do viaduto é parte das intervenções do Complexo Tarumã, que incluem a requalificação de 12 ruas, parte delas para formar as alças de acesso ao viaduto, praças, paisagismo e iluminação. A previsão é de conclusão no segundo semestre de 2024.

