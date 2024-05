A Avenida Victor Ferreira do Amaral será interditada desde neste sábado (25), entre o Super Muffato e o Colégio Militar de Curitiba, para a segunda etapa de lançamento de vigas no Viaduto Tarumã. O bloqueio total deste trecho vai até terça-feira (28/5), e afetará os dois sentidos da via (Centro e Pinhais). Houve um atraso e a interdição, prevista para as 7h de hoje, foi adiada para o início da tarde.

A complexa operação teve início na sexta-feira (24), às 7h, porém, neste dia a interrupção do trânsito foi temporária apenas para a travessia dos equipamentos.

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos, a Superintendência de Trânsito (Setran) elaborou diferentes opções de rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

“Os bloqueios são os mesmos que fizemos na primeira fase de lançamento das vigas, incluindo as opções de desvios. Embora sejam apenas quatro dias de bloqueio, pedimos que as pessoas planejem sua rota com antecedência, antes de sair de casa”, explicou a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

A mudança no trânsito também altera temporariamente linhas do transporte coletivo.

A passagem de pedestres sob a estrutura será garantida pela empresa responsável pela obra, que fará um caminho seguro para quem passar pelo local. Lembrando que, assim como na última vez, os bloqueios totais serão executados apenas na Avenida Victor Ferreira do Amaral, sem interrupção do fluxo de veículos que transitam pela Linha Verde.

Veja como serão os acessos durante a execução das obras.

Desvio sentido Centro (via Bairro Alto/Jardim Social)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá duas opções de desvio. A primeira alternativa é acessar a Rua Konrad Adenauer, ao lado do Shopping Jockey Plaza, e seguir pela Rua José Zgoda, a via local da Linha Verde e a Rua Raphael Papa, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral e seguir ao Centro.

Desvio sentido Centro (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá uma segunda alternativa, via Cristo Rei e Capão da Imbuia. Nesse caso, o motorista seguirá até as proximidades do Colégio Militar de Curitiba, onde deverá fazer uma conversão à esquerda em um trecho que foi aberto sobre o canteiro central da avenida para acessar as ruas General Polli Coelho, Governador Agamenon Magalhães, Urbano Lopes, Delegado Leopoldo Belczak e Nossa Senhora da Penha.

Para garantir maior fluidez, durante o período diurno, a Rua General Polli Coelho terá sentido único de circulação. Agentes de trânsito e placas móveis irão orientar quem passar pelo local.

Desvio sentido Pinhais (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Para quem vai da Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais, haverá três alternativas. A primeira é acessar à direita na Rua Frei Orlando até a via local da Linha Verde, em seguida as ruas Guilherme Born e Urbano Lopes, até a trincheira da Rua Roberto Cichon, que dará acesso à Governador Agamenon Magalhães, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral.

Uma segunda opção para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é virar à direita na Rua Affonso Penna, ao lado do Super Muffato, depois virar à esquerda na Rua Antônio Camilo, e acessar a Linha Verde, de onde poderá seguir via BR-277 ou pela trincheira da Rua Roberto Cichon.

A Rua Affonso Pena também terá sentido único de circulação nos horários de maior movimento para melhor fluidez de trânsito. Agentes de trânsito e placas móveis irão orientar quem passar pelo local.

Desvio sentido Pinhais (via Bairro Alto/Jardim Social)

Uma terceira alternativa para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é acessar à direita na Rua Madre Leonie, logo após a trincheira da Avenida Nossa Senhora da Luz, em seguida as ruas Monte Castelo, Nossa Senhora da Luz e Fagundes Varella, e cruzar sob a Linha Verde, na trincheira da Rua Fúlvio José Alice, que dará acesso ao Bairro Alto ou à Rua Konrad Adenauer.

