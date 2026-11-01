Litoral do Paraná teme perda no ritmo de investimentos com mudança de governo

A continuidade das obras de infraestrutura e dos investimentos no Litoral do Paraná está entre as principais expectativas de moradores, veranistas e representantes do setor produtivo para o governo de Sergio Moro, eleito no primeiro turno das eleições 2026. Após dois mandatos de Ratinho Junior, a região recebeu intervenções em mobilidade, urbanização e turismo, mas ainda há projetos em execução ou que dependem de etapas técnicas, ambientais e orçamentárias.

Advogado de 48 anos, Carlos Gouveia mora no Litoral há quase duas décadas e avalia que a região ganhou visibilidade durante a atual gestão estadual. “Minha preocupação é que a mudança de governo represente uma ruptura nesse processo”, afirma. Para ele, o próximo governo deve manter investimentos permanentes em infraestrutura, turismo e serviços, com ações capazes de gerar empregos e movimentar a economia durante todo o ano.

A jornalista Gabriela Liebert, de 44 anos, frequenta Matinhos há cerca de 30 anos e destaca as transformações da cidade. “A nova orla, a beleza da praia, a segurança e a programação de shows no verão fizeram diferença”, diz. Ela defende que as melhorias cheguem a todos os balneários e que segurança, drenagem e prevenção de alagamentos permaneçam entre as prioridades. “O litoral merece atenção permanente, planejamento e investimentos de longo prazo”, afirma.

Empresários defendem continuidade

No setor produtivo, a preocupação envolve a conclusão das obras e a capacidade de transformar os investimentos em desenvolvimento econômico permanente.

Felipe Nascimento, presidente da Associação Comercial de Matinhos (ACIMA), afirma que as intervenções estaduais melhoraram a vida da população, mas ressalta a importância de dar sequência aos projetos. “Nossa preocupação é com a continuidade e a finalização dessas obras, além da manutenção desse olhar para o litoral pelo novo governador, Sergio Moro”, afirma.

Em Guaratuba, a Associação Empresarial de Guaratuba (ACIG) aponta a ponte como marco para a mobilidade e para as perspectivas de crescimento turístico e imobiliário. A entidade defende que a nova ligação seja acompanhada de melhorias urbanas, incluindo drenagem, pavimentação e revitalização das orlas Central, de Caieiras e da Prainha. Também considera prioritária a duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Garuva.

Em Pontal do Paraná, Roberto Stelmak Júnior, presidente do Comitê de Desenvolvimento do Litoral, defende o avanço de projetos capazes de atrair empresas, gerar empregos e ampliar a participação do município nas atividades portuária, industrial e logística. Entre as iniciativas estratégicas está a Faixa de Infraestrutura, que depende de etapas de licenciamento e atualização dos projetos.

Alex Pedron, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (ACIAPAR), destaca a necessidade de investimentos em saneamento, drenagem, mobilidade, iluminação e segurança. Para ele, o desafio é reduzir a sazonalidade do turismo, com atividades culturais, esportivas e gastronômicas ao longo do ano.

Quais obras ficam para a próxima gestão?

Entre os principais empreendimentos que exigirão acompanhamento está a duplicação de 14,28 quilômetros da PR-412, entre Matinhos e Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Contratada por aproximadamente R$ 274,5 milhões, a obra tem conclusão prevista para 2028.

Em Guaratuba, a nova gestão deverá acompanhar a engorda e revitalização de 4,7 quilômetros de praias, incluindo a Praia Central, Caieiras e Prainha, com investimento previsto de R$ 296,8 milhões. A revitalização da Orla Histórica, estimada em R$ 24,6 milhões, também avançou na contratação. Além de um hospital.

Em Pontal do Paraná, a primeira fase da revitalização da orla prevê intervenções em 3,66 quilômetros, entre Monções e Canoas, com investimento estadual de R$ 34,5 milhões. Já a Faixa de Infraestrutura, estimada em mais de R$ 400 milhões, ainda depende de procedimentos necessários para avançar.

Em Paranaguá, permanecem no planejamento a revitalização da Orla Histórica, estimada em R$ 45,9 milhões, e a requalificação da infraestrutura da Ilha do Mel, com previsão de R$ 56,2 milhões. O município também tem projetos viários, como o viaduto da Avenida Roque Vernalha, que exigirão acompanhamento das etapas administrativas.

Na área da saúde, Matinhos aguarda o avanço do Hospital Regional, anunciado em 2026 com investimento de R$ 67,7 milhões e previsão de 90 leitos.

Em Guaraqueçaba, a pavimentação da PR-405 continua sendo uma demanda regional: a etapa contratada contempla estudos e projeto de engenharia para aproximadamente 76 quilômetros, não a execução integral da obra.

Sérgio Moro garante sequência de projetos no Litoral

Em nota, a assessoria do governador eleito Sergio Moro afirma que a nova gestão pretende dar sequência aos projetos importantes para a região, independentemente de quem os iniciou. O compromisso inclui acompanhar obras em andamento, avaliar cronogramas e trabalhar em parceria com prefeitos, lideranças locais e representantes do setor produtivo.

“O trabalho que vem sendo feito precisa avançar. Não vamos interromper obras e iniciativas importantes para a população por razões políticas ou partidárias. Vamos acompanhar a execução dos projetos, avaliar as necessidades de cada município e trabalhar para que os investimentos se traduzam em melhorias concretas na vida dos moradores”, afirma Moro.

A assessoria também assegura a continuidade do Verão Maior Paraná, programa estadual que reúne shows, atividades esportivas e ações de lazer e movimenta a economia regional.

Além de concluir as intervenções em andamento, o próximo governo terá de definir prioridades para projetos ainda em planejamento e atender demandas de saneamento, segurança, saúde, mobilidade e prevenção de alagamentos. Para moradores e empresários, a expectativa é que a mudança de gestão não provoque atrasos e que o Litoral permaneça entre as prioridades do Estado.