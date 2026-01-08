Novo viaduto deve resolver gargalo antigo no trânsito de Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo viaduto será construído sobre a Avenida Roque Vernalha, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, para resolver um antigo problema de mobilidade urbana na região. A obra, com início previsto para este ano, contará com investimento de R$ 73,6 milhões provenientes da Secretaria das Cidades do governo estadual.

O projeto do viaduto em formato de “U” está em fase final de elaboração pela prefeitura de Paranaguá. A estrutura será erguida na Rua Paulo Canhola e visa evitar transtornos causados pelo aumento previsto no fluxo de trens, que atualmente passam a cada 40 minutos pelo local e devem passar a cada 10 minutos no futuro.

Trecho é rota frequente de trens. Foto: SECID

A Avenida Roque Vernalha, com cerca de 2,7 km de extensão, é um eixo estruturante da cidade. O novo viaduto beneficiará diretamente mais de 60 mil pessoas, eliminando as interrupções frequentes e filas causadas pela travessia em nível com a ferrovia Curitiba-Paranaguá no trecho da Vila Paranaguá.

Além do viaduto, Paranaguá deve receber outros investimentos em infraestrutura, totalizando cerca de R$ 240 milhões. Entre as obras previstas estão a concretagem da Avenida Atilio Fontana, a requalificação da margem do Rio Itiberê e do Mercado do Peixe, pavimentação de bairros e a construção de um boulevard na Rua Conselheiro Sinimbu.