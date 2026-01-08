Batata e cebola sofrem queda de até 50% no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O agronegócio paranaense inicia 2026 com um cenário favorável para o consumidor de hortigranjeiros. Segundo o Boletim Conjuntural divulgado nesta quinta-feira (08/01) pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), os preços mais acessíveis desses produtos estão incentivando a compra.

Dados da Ceasa Paraná revelam que, na comparação entre 2025 e 2024, 22 dos 30 principais itens acompanhados registraram queda de preços no atacado. Produtos essenciais como batata comum (-50,1%), cebola (-49,9%), beterraba (-45,8%) e cenoura (-37,3%) tiveram reduções significativas. Frutas populares como abacaxi e laranja também ficaram mais baratas.

+ Leia mais Moradora de Curitiba ganha R$ 100 mil no primeiro sorteio de 2026 do Nota Paraná

A redução nos preços é atribuída à sazonalidade e ao planejamento produtivo para atender à demanda do período de festas. Embora benéfico para os consumidores, o cenário ressalta a importância da organização da oferta e gestão eficiente para garantir a sustentabilidade e rentabilidade dos produtores de horticultura no estado.

Recordes na suinocultura e avanços na produção de milho

A suinocultura paranaense alcançou números históricos em 2025. O estado exportou 236 mil toneladas de carne suína, gerando receita de US$ 597 milhões – o maior resultado desde o início da série histórica em 1997. O Paraná aumentou sua participação nas exportações nacionais de 14% para 16%, consolidando-se como o terceiro maior exportador brasileiro do produto.

Na produção de milho, o plantio da segunda safra já começou em áreas do Sudoeste. Para a primeira safra, as perspectivas são positivas, com 93% das lavouras em boas condições. O Deral projeta uma produção de 3,47 milhões de toneladas em uma área cultivada de 339 mil hectares, reforçando a importância do milho para a alimentação animal e o equilíbrio das cadeias agroindustriais do estado.