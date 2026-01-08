Moradora de Curitiba ganha R$ 100 mil no primeiro sorteio de 2026 do Nota Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma moradora de Curitiba ganhou R$ 100 mil no primeiro sorteio do Nota Paraná de 2026, realizado nesta quinta-feira (08/01). A curitibana, moradora do bairro Santa Cândida, levou para casa o prêmio principal concorrendo com 45 bilhetes, gerados a partir de 15 notas fiscais. O bilhete contemplado foi o de número 22154333.

A sorte também bateu à porta de uma moradora de Paranaguá, do bairro Vila São Vicente, que garantiu o segundo maior prêmio da edição: R$ 50 mil. A ganhadora participou com 11 bilhetes, originados de quatro notas fiscais. O bilhete premiado foi o 20291248.

O primeiro sorteio do ano não parou por aí. O programa de cidadania fiscal estadual contemplou outros paranaenses: 100 consumidores receberam R$ 1.000 cada, 8 mil foram premiados com R$ 100, e outros 35 mil participantes levaram R$ 50. Ao todo, foram distribuídos R$ 2,8 milhões em prêmios para pessoas físicas.

A edição de janeiro contou com a participação de mais de 3,28 milhões de consumidores, que geraram mais de 30,9 milhões de bilhetes para o sorteio.

Como participar do Nota Paraná

Participar do Nota Paraná é fácil: basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras realizadas em estabelecimentos paranaenses. Para quem ainda não é cadastrado, o processo é simples – acesse o site do programa, clique em “cadastre-se” e preencha seus dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar sua senha de acesso.