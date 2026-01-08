Ajustes da Sanepar deixam moradores de 25 bairros de Curitiba e região sem água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de diversos bairros de Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo podem enfrentar problemas no abastecimento de água nesta quinta-feira (8). A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) precisou realizar ajustes operacionais na Estação de Tratamento de Água Miringuava (ETA), o que exigiu manobras emergenciais. Ao todo 25 bairros de Curitiba e região ficarão sem água.

A falta de água em Curitiba e região deve afetar principalmente imóveis que não possuem caixa-d’água. A normalização está prevista apenas para a manhã de sexta-feira (9).

Em Curitiba, os bairros que podem ficar sem água são Alto Boqueirão, Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Hauer, Sitio Cercado, Cidade Industrial e Fazendinha.

Já em São José dos Pinhais, as regiões com possível desabastecimento incluem Centro, Aristocrata, Bom Jesus, São Pedro, Cruzeiro, Quississana, Pedro Moro, Itália, Colônia Rio Grande, Santo Antônio e Zacarias.

Em Colombo, os bairros Parque Embu, Arruda, Santa Tereza, Uvaranal e Sapopema também estão na lista de áreas afetadas.

Bairros de Curitiba sem água? Economize!

A Sanepar orienta que, durante este período, os moradores priorizem a água tratada para alimentação e higiene pessoal, adiando serviços não essenciais. A companhia também reforça a importância de cada imóvel possuir uma caixa-d’água com capacidade adequada às necessidades de uso, seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Está sem água em Curitiba? RECLAME!

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para facilitar o atendimento, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉