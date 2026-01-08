BR-277 ganha reforço com mais de 500 novas placas de sinalização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A BR-277 vai ganhar um reforço na segurança viária neste período de férias de verão. Mais de 500 placas de sinalização vertical serão instaladas em trechos estratégicos entre Cantagalo, Cascavel e Foz do Iguaçu, em preparação para o intenso fluxo de veículos esperado neste período.

O projeto de modernização foi planejado para atender à alta temporada de férias, quando o movimento nas estradas do interior paranaense aumenta consideravelmente. Os pontos de instalação foram mapeados com precisão, seguindo critérios técnicos que garantem orientação adequada aos motoristas.

A nova sinalização incluirá diferentes tipos de placas, cada uma com função específica para aumentar a segurança nas estradas. Entre elas estão as Placas de Advertência Composta, que alertam sobre curvas, acessos e redução de velocidade; as Placas de Regulamentação, indicando limites de velocidade e proibições de ultrapassagem; e as Placas de Marco Quilométrico, fundamentais para localização precisa em casos de emergência.

Completam o conjunto as Placas de Marcador de Alinhamento, que oferecem referência visual em curvas e rampas, especialmente à noite ou em condições de baixa visibilidade, e as Placas de Confirmação de Saída, que identificam acessos a cidades e entroncamentos, evitando manobras bruscas e perigosas.

Todos os dispositivos seguem rigorosamente as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e dos órgãos rodoviários federais e estaduais. São utilizadas películas retrorrefletivas de alto desempenho e estruturas dimensionadas para garantir resistência, visibilidade e segurança em caso de impacto.