A 67km de Curitiba, primeira grande hidrelétrica do Paraná foi construída no meio da Mata Atlântica

A menos de duas horas do Centro de Curitiba, São José dos Pinhais abriga a primeira grande usina hidrelétrica do Paraná. A construção começou em 1920 e foi inaugurada mais de uma década depois, em março de 1931. Em 2026, o empreendimento completa 95 anos de história.

Construída pela Companhia Força e Luz do Paraná, a obra teve projeto assinado pelo engenheiro norte-americano Howell Lewis Fry. Para definir o local da instalação, Serafim Teixeira liderou uma equipe técnica que percorreu uma região de mata densa e pouco explorada, em uma época de acesso limitado e infraestrutura precária.

Cercado pela Mata Atlântica, o canteiro de obras recebeu um sistema de transporte por trole — um vagonete sobre trilhos — que liga a vila residencial à casa de força. O trajeto, com cerca de 720 metros, atravessa a floresta e permanece em funcionamento até hoje. Implantado em 1929, o sistema era inicialmente operado por motores a vapor e foi automatizado em 1999.

A Usina Hidrelétrica Chaminé iniciou suas operações com capacidade instalada de 9 megawatts (MW), número expressivo para a época, quando outras unidades operavam na escala de quilowatts (kW). Atualmente, a capacidade é de 18 MW. Embora modesta se comparada aos cerca de 14 mil MW da Usina de Itaipu, a geração mantém relevância histórica e energética para o estado.

Foto: Divulgação Copel Foto: Divulgação Copel

A usina opera com quatro unidades geradoras e conta com dois reservatórios que cumprem funções distintas no sistema. O principal é o reservatório da Vossoroca, localizado em Tijucas do Sul, responsável pela acumulação da água. Já o reservatório Salto do Meio fica próximo à casa de força e atua na regularização da vazão, garantindo o fluxo adequado de água para o funcionamento das turbinas.

Na década de 1970, a usina passou a integrar a Companhia Paranaense de Energia (Copel), após a incorporação da Companhia Força e Luz do Paraná. Em setembro de 2023, o complexo passou por um processo de modernização, com a atualização das unidades geradoras. O investimento foi de aproximadamente R$ 3 milhões.

A Usina Hidrelétrica Chaminé não é aberta à visitação pública. O acesso ao local depende de autorização da Copel. A unidade foi construída na margem esquerda do rio São João, na Serra dos Castelhanos, substituindo a antiga Usina Capanema, que operava na área onde hoje está localizada a Rodoviária de Curitiba.

