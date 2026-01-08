Avenida de São José dos Pinhais será interditada nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (09/01), às 8h, as pistas da Avenida das Américas, em São José dos Pinhais, estarão parcialmente interditadas em ambos os sentidos. A interdição acontecerá no trecho da trincheira, nas proximidades do Terminal Central, e se estenderá até sábado (10/01).

A medida é necessária para adequação do canteiro central e faz parte da segunda fase das obras de reforço estrutural que vêm sendo realizadas no local. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informou que, durante a execução dos trabalhos, o fluxo de veículos será mantido em pista simples.

+ Leia mais Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Para evitar transtornos e congestionamentos, o Demutran orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização provisória instalada na região. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas sempre que possível, especialmente nos horários de maior movimento.

A intervenção faz parte de um conjunto de medidas mitigatórias e compensatórias que visam melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana de Curitiba. As obras de reforço estrutural são consideradas essenciais para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego em um dos principais corredores de acesso à cidade.