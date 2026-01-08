Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta sexta-feira (9). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde.

No Terminal Boa Vista, a coleta de lixo tóxico acontece das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará no Terminal Santa Felicidade das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego.

As feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h). Diversas feiras livres acontecem pela manhã em bairros como Água Verde, Cristo Rei e Jardim Social. Há também opções noturnas no Boa Vista, Capão Raso e Champagnat.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em 13 pontos diferentes da cidade, com horários variados entre 9h e 16h. Os locais incluem Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra, entre outros.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diversos bairros de Curitiba.