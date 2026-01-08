Prefeitura Itinerante

Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 08/01/26 15h01
Caminhões do Câmbio Verde voltam a passar pelos bairros da cidade em 103 pontos de troca de resíduos recicláveis por frutas e verduras. Curitiba, 22/01/2025. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta sexta-feira (9). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde.

No Terminal Boa Vista, a coleta de lixo tóxico acontece das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará no Terminal Santa Felicidade das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego.

As feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h). Diversas feiras livres acontecem pela manhã em bairros como Água Verde, Cristo Rei e Jardim Social. Há também opções noturnas no Boa Vista, Capão Raso e Champagnat.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em 13 pontos diferentes da cidade, com horários variados entre 9h e 16h. Os locais incluem Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra, entre outros.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diversos bairros de Curitiba.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.