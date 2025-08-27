Nova Orla Histórica de Guaratuba terá revitalização de R$ 24 milhões

Um dos principais pontos turísticos de Guaratuba vai ganhar cara nova. O Governo do Estado apresentou nesta terça-feira (26) o projeto de revitalização da Orla Histórica, em reunião realizada em Curitiba. A obra, desenvolvida pelo Paraná Projetos, deve custar cerca de R$ 24 milhões e agora segue para licitação pelo Instituto Água e Terra (IAT).

“A revitalização da Orla Histórica, no entorno da Praça dos Namorados vai valorizar ainda mais Guaratuba e o nosso Litoral. Com essa obra, estamos garantindo um espaço moderno de lazer, turismo e convivência”, disse o secretário do Planejamento, Ulisses Maia.

A entrega marca mais um avanço do projeto, que deve começar a sair do papel ainda em 2025. A área total a ser revitalizada é de aproximadamente 10,8 mil metros quadrados. Em junho, o IAT já havia emitido a Licença Ambiental Prévia, abrindo caminho para o processo licitatório.

A contratação será feita no modelo integrado, onde a empresa vencedora ficará responsável por elaborar os projetos básico e executivo, além de executar as obras. Por conta desse modelo, os valores exatos de cada item do projeto só serão conhecidos após a abertura das propostas.

Foto: Reprodução/SEPL-PR Foto: Reprodução/SEPL-PR Foto: Reprodução/SEPL-PR Foto: Reprodução/SEPL-PR Foto: Reprodução/SEPL-PR

Para não atrapalhar o comércio local durante a alta temporada, a execução será dividida em duas etapas. A previsão é que tudo esteja concluído em 2026, dentro de um cronograma de 12 meses de obras.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou que a revitalização vai transformar o local em um verdadeiro cartão-postal. “É um investimento dentro de um grande pacote que já passa de R$ 2 bilhões e que reposiciona o nosso Litoral, com infraestrutura moderna para atrair turistas, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida de quem vive na região”, disse.

Deck de madeira é destaque do projeto

Um dos elementos mais bacanas do projeto é um amplo deck de madeira que vai se estender por toda a faixa da Orla Histórica, facilitando a circulação da galera que passa por ali. A integração entre a Praça dos Namorados e os trapiches ficará muito mais harmônica.

Tanto a praça quanto o deck ganharão novos bancos e espreguiçadeiras, além de elementos paisagísticos que vão transformar o local em um grande espaço de convivência. A região já é tradicionalmente conhecida como ponto de contemplação do pôr do sol na Baía de Guaratuba, e isso deve ficar ainda mais bonito depois da reforma.

A nova pavimentação da praça e das ruas do entorno (Coronel Afonso B. de Souza, Travessa Juvêncio Unho e Marechal Hermes) será feita com pavers, que têm alta capacidade de drenagem da água da chuva e manutenção simplificada. As vagas de estacionamento também serão reorganizadas.

Acessibilidade é palavra-chave no projeto: as ruas terão rampas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de piso tátil para orientação de deficientes visuais.

Na Avenida 29 de Abril, o projeto prevê uma praça de convívio com elementos paisagísticos, mobiliário urbano moderno e novo sistema de iluminação. Já na área ao lado do Terminal Turístico Pesqueiro, a piazada vai ganhar uma área de lazer com opções recreativas, incluindo uma fonte de águas dançantes para espetáculos noturnos.

“A revitalização da Praça dos Namorados, na Orla Antiga, será muito importante pelo aspecto turístico. Ali é um ponto lindo de observação do pôr do sol, e ficará ainda mais bonito com essa obra”, declarou Maurício Lense, prefeito de Guaratuba.

Engorda das praias também está nos planos

O Governo do Estado não está pensando só na Orla Histórica. Também está em desenvolvimento um amplo projeto de revitalização das praias Central, Caieiras e da Prainha, que estão em fase de Estudo de Impacto Ambiental. Assim como aconteceu em Matinhos, as três praias devem ganhar obras de engorda da faixa de areia, totalizando cerca de 4,7 quilômetros de extensão.

O pacote inclui novos calçamentos com ciclovia, pistas para corrida e caminhada, além de paisagismo. O projeto também prevê melhorias nos sistemas de drenagem para evitar alagamentos, e a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉