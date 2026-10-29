Moro fala sobre relação com governo federal e novos secretários em visita à Fiep

A diretoria da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) recebeu nesta quarta-feira (28) o governador eleito do Estado, Sergio Moro, no Campus da Indústria, em Curitiba. Durante o encontro, conduzido pelo presidente do Sistema Fiep e vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, foram apresentadas as prioridades da futura gestão, com foco no papel da indústria para o crescimento econômico paranaense, na composição da equipe de governo e nas diretrizes de relacionamento institucional.

No âmbito da administração pública, a promessa de Moro é manter o perfil técnico dos escolhidos para comandar as secretarias, que vão encarar um processo de enxugamento estrutural. Atualmente são 24 secretarias e esse número deve baixar pelo menos para 20. Até o momento, foram anunciados os nomes de Priscilla Santana para a pasta da Fazenda e de Fátima Gavioli para a Educação.

Em relação à política externa ao Estado, Moro manteve um tom apaziguador. Ele afirmou que manterá atuação institucional junto ao governo federal, além de dar apoio técnico à bancada de parlamentares paranaenses no Congresso Nacional, com o envio de orientações sobre o impacto econômico e social de projetos em votação.

A gestão declarou que manterá canal permanente de diálogo com representantes do setor produtivo. Sobre as ações para o setor produtivo, a proposta apresentada prevê a identificação de pontos de estrangulamento para elevar a produtividade e a competitividade do Estado.

O plano de governo inclui também a criação de uma secretaria anticorrupção voltada ao controle preventivo no âmbito estadual, com o objetivo de reduzir custos operacionais e alterar as condições do ambiente de negócios no Paraná.

No sábado passado, o vice-governador Edson Vasconcelos concedeu entrevista à Tribuna do Paraná falando um pouco mais sobre a expectativa da nova gestão. Clique para ler!