Moro anuncia segundo nome: Fátima Gavioli será secretária de Educação

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), escolheu a professora Fátima Gavioli para comandar a Secretaria de Estado da Educação (Seed) a partir de 2027. Natural de Goioerê, no Noroeste do Paraná, ela já ocupou o cargo em Rondônia e atualmente é secretária de Educação de Goiás.

Segundo o governador eleito, em entrevista à Jovem Pan Curitiba na manhã desta terça-feira (27), a escolha de Fátima foi recomendada por diferentes pessoas, e a futura secretária também conversou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com quem trabalhou por oito anos na área da educação.

A experiência acumulada em diferentes redes estaduais é um dos elementos que chamaram a atenção de Moro. O primeiro nome anunciado foi Priscilla Maria Santana para a Secretaria da Fazenda, outro nome que também já possui experiência na administração pública.

Quem é Fátima Gavioli?

Fátima Gavioli é formada em Letras, Direito e Pedagogia. Também é mestre em Educação, pós-graduada em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo (CLP/SP) e doutora em Psicologia da Educação na PUC do Rio Grande do Sul.

Em Rondônia, Fátima Gavioli foi secretária de Educação entre 2014 e 2017, durante o governo de Confúcio Moura. Depois, assumiu a mesma função em Goiás, em janeiro de 2019, na gestão de Ronaldo Caiado. Ela permaneceu no cargo até março de 2026 e retornou à secretaria em outubro, após ser nomeada pelo governador Daniel Vilela.

Durante sua gestão em Goiás, a rede estadual registrou avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Quando assumiu a pasta, em 2019, o resultado do ensino médio estadual era de 4,3, referente a 2017.

Ao deixar o cargo, em 2026, a rede alcançou média de 5,0, o melhor resultado da série histórica, segundo os dados divulgados pelo governo goiano.