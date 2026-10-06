Elefante-marinho faz “pausa” e descansa em praia do Litoral do Paraná

Quem aproveitou o fim de semana à beira-mar em Guaratuba, no litoral do Paraná, deu de cara com uma fêmea adulta de elefante-marinho-do-sul, que resolveu fazer uma pausa na areia do Balneário Brejatuba.

O aviso sobre a presença do animal partiu da equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba. Logo em seguida, biólogos e veterinários do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) foram até o local para conferir como ela estava.

Após os exames visuais, os especialistas confirmaram que a fêmea não tinha ferimentos nem sinais de doença: ela estava apenas recarregando as energias para seguir o trajeto pelo mar.

Pelas marcas únicas que possui no corpo, a equipe descobriu que a visitante é a mesma fêmea vista horas antes em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. O cruzamento de dados entre os projetos de monitoramento praiano permitiu acompanhar os passos do gigante dos mares ao longo da costa brasileira.

Elefante-marinho-do-sul descansando em Guaratuba. Imagens: Edgar Fernandez.

O bicho chegou a nadar de volta para o oceano no início da noite, mas acabou voltando para a areia um pouco mais adiante, a cerca de 500 metros do ponto inicial, onde continuou dormindo tranquilamente.

Pode chegar perto? Entenda

Para garantir o sossego da visitante e a segurança de quem passava por ali, o espaço ao redor do elefante-marinho foi isolado. Segundo a equipe técnica do monitoramento, ver esses animais descansando na praia é um comportamento normal durante os períodos de migração e não significa que estejam encalhados ou precisando de ajuda.

A orientação para quem encontrar um animal desses na praia é a seguinte:

Guarde distância e não tente fazer barulho ou aglomeração;

Jamais tente empurrar o bicho de volta para a água, jogar água nele ou alimentá-lo;

Mantenha cachorros bem longe, para evitar ataques e reações defensivas da fauna silvestre.

Ao avistar um animal marinho descansando ou encalhado nas praias do Paraná, a população pode avisar as equipes de resgate pelo telefone 0800 642 3341 ou pelo WhatsApp (41) 99213-8746.