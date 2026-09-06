Obra de R$ 34,5 mi em Pontal do Paraná chega a 37% de conclusão

Em setembro, a revitalização da orla de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, chegou a 37%. O número foi divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), responsável pela requalificação urbana. O trabalho está concentrado entre os balneários de Canoas e Monções, a primeira fase do projeto. Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, o cronograma está em dia e boa parte deve ser concluída até o fim deste ano

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou as obras neste domingo (6): “Boa parte desta obra estará pronta para a gente entregar para a população já no verão, mas ela completa será finalizada no primeiro semestre de 2027”.

A revitalização foi dividida em seis etapas, alcançando cerca de 23 quilômetros de orla, entre Praia de Leste e Pontal do Sul. A segunda fase, entre os balneários de Canoas e Guarapari, está em fase de licenciamento ambiental.

A etapa atual contempla intervenções estruturantes ao longo de 3,66 quilômetros de orla, com foco em mobilidade, urbanização e preservação ambiental. O investimento do governo é de R$ 34,5 milhões, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027.

A obra faz parte de um projeto de reestruturação do litoral paranaense. Já foram feitas a engorda da praia e revitalização da orla de Matinhos, a construção da Ponte de Guaratuba, a duplicação da PR-412. Além disso, também há projetos previstos para Guaratuba e no Centro Histórico de Paranaguá.

Obras em Pontal do Paraná

O secretário do Desenvolvimento Sustentável destacou que o projeto busca reduzir os problemas com enchentes, principalmente no verão, e também preservar áreas de restinga.

“Está sendo feito aqui todo um trabalho de drenagem, para a coleta da água da chuva, para não causar nenhum transtorno nas casas de veraneio e dos moradores”, explicou. “Há todo um cuidado também com a restinga, para fazer com que ela se mantenha protegendo o nosso litoral. Todo o projeto foi licenciado, cumprindo completamente as exigências ambientais”.

De acordo com o governo, os serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação foram concluídos nos trechos entre Monções e a Associação Banestado. Na sequência, estão programadas a concretagem para o contrapiso do calçadão e a instalação de quiosques e passarelas.

Também foi projetado um novo sistema de drenagem, para captar e conduzir corretamente a água das ruas perpendiculares à Avenida Aníbal Khury. A solução utiliza tubos helicoidais de PVC em estruturas de concreto, que permite o escoamento da água das vias urbanas até a faixa litorânea. Parte da drenagem está sendo direcionada para a área de restinga, seguindo os critérios ambientais estabelecidos no licenciamento do empreendimento, respeitando o ecossistema local.

As intervenções também incluem ações de compensação ambiental na área de restinga, com erradicação de espécies exóticas e enriquecimento com espécies nativas. Este trabalho será realizado entre o governo do estado e a prefeitura do município.