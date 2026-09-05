Feriado da Independência aumenta em 23% o movimento nas estradas do Paraná

O feriado prolongado da Independência deve aumentar em 23% o fluxo de veículos nas estradas do Paraná entre sexta-feira (4) e terça-feira (8). O Batalhão de Polícia Rodoviária iniciou a Operação Independência para fiscalizar excesso de velocidade e embriaguez ao volante, enquanto concessionárias reforçam equipes de atendimento. A Via Araucária prevê mais de 350 mil veículos circulando, e a Arteris Litoral Sul estima 194 mil carros apenas no Paraná. Motoristas devem redobrar atenção em trechos com obras, especialmente na BR-153 e BR-369.

“Teremos operações de fiscalização com foco no excesso de velocidade e no consumo de bebida alcoólica na condução de veículos. Além disso, serão realizadas ações de combate aos crimes nas rodovias, com o emprego de equipes especializadas e cães farejadores”, afirma o tenente-coronel Gustavo Dalledone Zancan.

A concessionária Via Araucária, que administra trechos de rodovias estaduais e federais, estima que um aumento de 23% no fluxo de veículos nas estradas devido ao feriado. A empresa contabiliza, além da Independência, também o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, feriado em Curitiba.

Cuidados das concessionárias das estradas

A Via Araucária reforçou o atendimento em suas bases, que já funcionam 24h por dia. Lá, os viajantes podem fazer pausas. Além banheiros e bebedouros, o espaço possui um totem de autoatendimento, que permite contato com o controle operacional.

Por sua vez a EPR Litoral Pioneiro, que atua nas estradas dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, destacou que os motoristas devem estar atentos aos trechos em obras. Em especial a BR-153 e a BR-369, entre as cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará. As rodovias estão sendo duplicadas e contam com desvios nos quilômetros 17, 18, 23, 24, 39, 41, 43 e 45.

A Motiva Paraná, que projeta o movimento de 350 mil veículos durante o feriado nas rodovias que administra, reforçou sua equipe, com viaturas de atendimento pré-hospitalar. Também serão promovidas ações educativas sobre o uso do cinto de segurança e sobre o movimento ‘Afaste-se’, que visa conscientizar um comportamento seguro nos condutores, quando se depararem com atendimentos ou obras nas rodovias.

Por fim, a Arteris Litoral Sul, estima a circulação de 194 mil carros entre os dias 4 e 7 de setembro, nas estradas do Paraná. Considerando também a movimentação nas rodovias da concessionária que passam por Santa Catarina, o volume sobe para mais de 1 milhão de veículos.