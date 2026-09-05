Como Curitiba virou corredor de 5 toneladas de droga escondida em carga de milho

Cinco toneladas de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar do Paraná na madrugada deste sábado (5) em Curitiba, após denúncia anônima sobre uma carreta com carga roubada na região do Contorno Norte. A operação terminou em confronto, com dois suspeitos mortos e outros em fuga.

Quatro veículos foram apreendidos, incluindo um caminhão bitrem carregado com milho que escondia os entorpecentes e duas vans usadas para transferir a droga. Um dos carros utilizados pelo grupo tinha a inscrição “Polícia” sobre as placas originais.

Como era o modus operandis da quadrilha

O Centro de Operações (Copom) recebeu uma denúncia anônima que desencadeou a ocorrência. A informação era de uma carreta, que estaria com uma carga roubada, perto de uma pedreira, na região do Contorno Norte. As equipes do 12º Batalhão foram até o local e encontraram um caminhão bitrem carregado com milho e drogas.

Um carro branco, que estaria dando apoio ao grupo, fugiu com dois ocupantes. Os suspeitos estavam passando a carga do caminhão, para dois veículos.

Durante as buscas, equipes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) e do 12º BPM encontraram suspeitos armados. Houve confronto e dois foram atingidos. Outros suspeitos conseguiram fugir em direção à vegetação, e equipes da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) foram mobilizadas para auxiliar nas buscas.

Além do caminhão, também foram encontradas duas vans com entorpecentes. O veículo utilizado para a fuga foi incendiado. As equipes descobriram a inscrição “Polícia” sobre as placas originais. O sistema da PMPR declarou que o carro estava cadastrado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e não possuía alerta de furto ou roubo.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, enquanto as buscas pelos dois suspeitos que fugiram permanecem em andamento. O caminhão, as vans e as drogas foram levados até a delegacia central, mas deverão ser encaminhados para a Polícia Federal, por se tratar de um crime transnacional