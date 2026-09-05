Incêndio com explosões em Curitiba destrói loja de pneus; igreja também é atingida

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de pneus no bairro Rebouças, em Curitiba, nas primeiras horas deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de meia-noite e se deparou com chamas intensas e explosões, que podiam ser avistadas em diferentes pontos do bairro. O fogo se concentrou em um depósito, onde havia uma grande quantidade de pneus.

Cerca de oito viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. O estabelecimento fica entre as ruas Engenheiro Rebouças e Rockefeller e as vias próximas foram isoladas para que as equipes pudessem combater as chamas. Não houve feridos, pois a loja estava vazia no momento do incêndio.

A empresa ficou completamente destruída. As chamas também danificaram parte do telhado da igreja vizinha. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Confira o vídeo abaixo: