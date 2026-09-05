Incêndio na madrugada

Incêndio com explosões em Curitiba destrói loja de pneus; igreja também é atingida

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/09/26 10h14
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Imagem mostra um incêndio destruindo um barracão de pneus em Curitiba.
O fogo se concentrou em um depósito, onde havia uma grande quantidade de pneus. Foto: Colaboração / Geraldo Bubniak.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de pneus no bairro Rebouças, em Curitiba, nas primeiras horas deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de meia-noite e se deparou com chamas intensas e explosões, que podiam ser avistadas em diferentes pontos do bairro. O fogo se concentrou em um depósito, onde havia uma grande quantidade de pneus.

Cerca de oito viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. O estabelecimento fica entre as ruas Engenheiro Rebouças e Rockefeller e as vias próximas foram isoladas para que as equipes pudessem combater as chamas. Não houve feridos, pois a loja estava vazia no momento do incêndio.

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A empresa ficou completamente destruída. As chamas também danificaram parte do telhado da igreja vizinha. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Confira o vídeo abaixo:

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