Maior varejista online do mundo inaugura centro de distribuição no Paraná

A Amazon acaba de fincar uma estrutura de 24 mil m² na Grande Curitiba. Um novo centro de distribuição da Amazon foi inaugurado em São José dos Pinhais, nesta quinta-feira (3), e é o primeiro do Paraná. A nova operação tem capacidade inicial para processar mais de 700 mil pacotes por semana e permite que clientes paranaenses recebam determinados produtos no mesmo dia.

O novo centro de distribuição foi desenvolvido em parceria com a ID Logistics e faz parte do plano de expansão da infraestrutura logística da Amazon no Brasil. Além de acelerar as entregas no Paraná, a unidade deve reduzir os prazos para consumidores de Santa Catarina.

A operação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Para isso, combina automação, integração de dados em tempo real e rastreabilidade dos processos. Nos períodos de maior demanda, como datas sazonais do comércio, o centro poderá contar com até 900 trabalhadores diretos e indiretos.

Centro de distribuição da Amazon em São José dos Pinhais

A localização amplia a capacidade da Amazon de atender o Sul do país a partir do Paraná. A empresa já possui mais de 40 centros logísticos na região Sul e, agora, passa a contar com duas estruturas de distribuição: uma no Rio Grande do Sul e outra em território paranaense.

A escolha também acompanha o crescimento das vendas pela internet e a necessidade de reduzir o tempo entre o pedido e a chegada do produto ao consumidor.

Segundo a Amazon, apenas em 2025 foram investidos mais de R$ 1,4 bilhão na região Sul, considerando operações nos três estados. A nova unidade de São José dos Pinhais é, portanto, parte de um movimento maior de expansão da infraestrutura logística regional.

Mais espaço para vendedores do Paraná

O novo centro não atende apenas aos pedidos feitos diretamente pela Amazon. A estrutura também recebe produtos de vendedores parceiros por meio do FBA (Logística da Amazon).

Nesse modelo, empreendedores enviam seus estoques para o centro de distribuição e a própria Amazon assume etapas como armazenamento, separação, embalagem e envio. Os produtos também podem se tornar elegíveis ao selo Prime, ampliando as possibilidades de entrega rápida aos clientes.

A operação beneficia vendedores do Paraná e de Santa Catarina, que passam a ter uma estrutura logística mais próxima para distribuir seus produtos para consumidores de diferentes regiões do país.

ID Logistics chega ao Sul

A inauguração também marca a entrada da ID Logistics no Sul do Brasil. A multinacional francesa já opera outros dois centros de fulfillment dedicados à Amazon, em Belford Roxo (RJ) e Ribeirão das Neves (MG).

Com a unidade paranaense, a empresa passa a administrar três operações desse tipo para a Amazon no Brasil. A parceria coloca São José dos Pinhais dentro de uma estratégia logística que tem como principal objetivo encurtar distâncias e acelerar a entrega ao consumidor.